МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Безработица в России в мае 2021 года снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле, следует из данных Росстата. Путин заявил о тенденции снижения безработицы в России

"В мае 2021 года 3,7 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 года составил 4,9% (без исключения сезонного фактора)", — отмечается в документе.

При этом, как указывает ведомство со ссылкой на данные Росструда, к концу мая 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,6 миллиона незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 1,4 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,8 миллиона человек получали пособие по безработице.

Общий уровень безработицы в России приближается к допандемийному уровню — в марте 2020 года 3,485 миллиона человек классифицировались как безработные (в мае текущего года — 3,685 миллиона человек).

Резкий рост безработицы в РФ произошел в апреле 2020 года — показатель подскочил до 5,8% с 4,7% в марте. Пик был зафиксирован в августе, когда безработица достигла 6,4%. Осенью началось снижение — в сентябре и октябре уровень безработицы составил 6,3%, в ноябре — 6,1%, в декабре 2020 года общая безработица опустилась ниже 6% и составила 5,9%, в 2021 году эта тенденция продолжилась.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Недельная инфляция в России ускорилась

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПОИСКА РАБОТЫ

Среднее время поиска работы безработными в России в мае 2021 года составило 7 месяцев, чаще всего россияне ищут работу по связям — через друзей, родственников и знакомых, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, безработица в России в мае 2021 года снизилась до 4,9% с 5,2% в апреле и составила 3,7 миллиона человек.

"Средняя продолжительность поиска работы безработными в мае 2021 года у женщин составила 7,2 месяца, у мужчин — 6,9 месяца", — говорится в документе.

Согласно данным Росстата, 24,1% безработных находились в состоянии застойной безработицы, то есть искали работу более 12 месяцев, 10,3% безработных находились в поиске работы от 9 до 12 месяцев, 12,3% — от полугода до 9 месяцев, 20,6% — от трех месяцев до полугода, 21,9% безработных ищут работу от месяца до трех месяцев и 10,8% — менее месяца.

"По данным проведенного обследования, в мае 2021 года 28,9% безработных использовали в качестве способа поиска работы обращение в органы службы занятости населения, 69,4% безработных — обращение к друзьям, родственникам и знакомым", — указывает статистическое ведомство.

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в РФ в мае 2021 года составил 37,7 лет, указывает Росстат. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 15,7%, лица в возрасте 50 лет и старше — 19,7%.