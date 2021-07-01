МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на сокращение сроков доведения до местных бюджетов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из региональных бюджетов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин ужесточил наказание за преднамеренное банкротство

Закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ устанавливает требования к срокам заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам и конкретизирует перечень таких трансфертов. При этом исключается повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется в объеме неиспользованных ранее остатков.

Закон также допускает утверждение субъектом РФ не распределенного между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5% от общего объема соответствующего трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10% от общего его объема, утвержденного на второй год планового периода. Это изменение вносится в целях повышения предсказуемости формирования собственных доходов местных бюджетов.

В настоящее время требования и условия распределения и предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета региональным бюджетам более детализированы и регламентированы по сравнению с аналогичными требованиями в отношении трансфертов из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам.

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, источником которых выступают иные межбюджетные трансферты, прозрачности и качества планирования местных бюджетов, а также ускорения доведения этих средств до муниципальных образований необходима формализация особенностей распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, считает правительство РФ.