МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В дни общероссийского голосования 17-19 сентября избирательные участки будут полноценно работать все три дня. Для труднодоступных местностей будет использована выездная форма.

Бюллетени и документация круглые сутки будут находиться под наблюдением видеокамер и под охраной сотрудников МВД.

Такой порядок утвердил Центризбирком на заседании 1 июля.

"Решение о проведении многодневного голосования было основано на рекомендациях Роспотребнадзора. Наша основная задача — сохранить здоровье наших граждан", — прокомментировала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Отмечается, что при работе над документом ЦИК учел предложения коллег из 11 регионов и экспертного сообщества. Их поступило 99.

"Получился максимально простой, конкретный и понятный документ, исключающий двойное толкование", — отметила она.

Как следует из принятого ЦИК положения, 17, 18 и 19 сентября все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Помимо этого, все три дня будет доступно голосование на дому.

Памфилова подчеркнула, что в комиссию поступали предложения использовать надомный формат только 19 сентября, но в ЦИКе сочли, что в нынешней ситуации сокращение срока приведет лишь к ограничению возможностей голосования для избирателей.