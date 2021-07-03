2021-07-03T12:44:08+03:00
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Евросоюз запретил трубочки и ватные палочки
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Страны Евросоюза с 3 июля должны окончательно запретить использование таких одноразовых пластиковых изделий, как тарелки, ватные палочки и соломинки, сообщает Еврокомиссия... ПРАЙМ, 03.07.2021
экология, пластик, ес, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза с 3 июля должны окончательно запретить использование таких одноразовых пластиковых изделий, как тарелки, ватные палочки и соломинки, сообщает Еврокомиссия.
"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика", — написал в своём Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.
В рамках законодательства Евросоюза от 2019 года все государства ЕС должны удалить с рынка определенные одноразовые пластиковые изделия к 3 июля 2021 года.
Более 80% отходов в морях приходятся на пластик. Одноразовые изделия из пластика используются лишь короткое время, после чего выбрасываются, поэтому гораздо больше вероятности, что они попадут в море в отличие от изделий для многоразового использования. Пластиковые изделия накапливаются в морях, океанах, на пляжах, представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека, отмечала ранее Еврокомиссия.