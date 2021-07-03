БРЮССЕЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Страны Евросоюза с 3 июля должны окончательно запретить использование таких одноразовых пластиковых изделий, как тарелки, ватные палочки и соломинки, сообщает Еврокомиссия. Ученые разработали биоразлагаемый пластик нового поколения

"Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика", — написал в своём Twitter еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

В рамках законодательства Евросоюза от 2019 года все государства ЕС должны удалить с рынка определенные одноразовые пластиковые изделия к 3 июля 2021 года.

Более 80% отходов в морях приходятся на пластик. Одноразовые изделия из пластика используются лишь короткое время, после чего выбрасываются, поэтому гораздо больше вероятности, что они попадут в море в отличие от изделий для многоразового использования. Пластиковые изделия накапливаются в морях, океанах, на пляжах, представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека, отмечала ранее Еврокомиссия.