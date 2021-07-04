МИНСК, 4 июл — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ с Россией будет сформирован, стороны согласовывают технические моменты. Минск увидел предпосылки экономической войны в новых санкциях Запада

"Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой, председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован", — сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

Как уточнил премьер-министр, в вопросе союзных программ Минском и Москвой достигнут "существенный прогресс".

Головченко отметил также, что эти документы создадут "фактически новый план работы рамках Союзного государства". "Мы договорились, как мы будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстраивать Лукашенко заявил, что Минск не будет принимать самолёты из Украины

Правительство Белоруссии имеет четкий план работы в условиях санкций Запада, они мотивируют Минск активнее выходить на новые рынки, заявил премьер.

Ранее Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию.

По словам Головченко, правительством по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.

"Мы в правительстве Беларуси имеем четкий план работы в этих условиях. Сейчас я не заострял внимание, какие потери будут (в экономике страны – ред.). Но мы же знаем, что большинство прогнозов в отношении Беларуси… не сбываются. И это хорошо. Я уверен в том, что и эти прогнозы (негативные – ред.) не сбудутся. Мы, возможно, станем еще более мотивированными, более жесткие условия работы заставят нас двигаться еще быстрее, активнее выходить на новые рынки. Мы знаем, куда идти… в этом плане это определенный для нас стимулирующий и мотивирующий фактор", — заявил Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.

По словам премьер-министра, в Минске сейчас оценивают влияние введенных Евросоюзом секторальных санкций. Головченко также указал, что Белоруссия не пренебрегает "этим явлением".