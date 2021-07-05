БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Новая система налогов для крупных международных компаний заработает не раньше 2023 года, сказал РИА Новости глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик. Более 100 стран одобрили реформу международной налоговой системы

Сто тридцать стран поддержали реформу международной налоговой системы в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эта договоренность должна обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где они извлекают прибыль, независимо от того, присутствуют ли физически это компании на рынке той страны, откуда идёт прибыль.

Этот план призван обеспечить более справедливое распределение налогов между странами. Он включает налог на прибыль в размере минимум 15% на корпорации, в том числе цифровые компании. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят к октябрю 2021 года.

Если это и произойдёт, то он должен будет пройти утверждение и на национальных уровнях, а это может серьёзно замедлить процесс его дальнейшей реализации, сказал Дембик.

"На мой взгляд, следует ожидать, что план вступит в силу не ранее 2023 года", — считает он.

Он добавил, что еще предстоит проработать важные детали, особенно то, как выполнять план и какие компании действительно подпадут под новые правила цифрового налогообложения.

Кроме того, многие крупные налоговые гавани еще не присоединились к этой инициативе.

Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес.