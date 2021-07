КАИР, 7 июл — ПРАЙМ. Контейнеровоза Ever Given, блокировавший в марте Суэцкий канал, в среду продолжит плавание после достигнутой договоренности о разрешении конфликта между владельцами судна и администрацией водной артерии.

Ожидается, что судно покинет Большое Горькое озеро, где оно находится с марта, при помощи двух буксиров и двух самых опытных лоцманов канала.

К этому моменту в городе Исмаилия, в котором расположена штаб-квартира администрации Суэцкого канала, состоится подписание мирового соглашения с владельцами контейнеровоза. На месте планируется торжественная церемония с участием дипломатов и высокопоставленных лиц.

Во вторник суд по экономическим делам египетского города Исмаилия снял арест с контейнеровоза Ever Given в связи с достигнутой договоренностью о разрешении конфликта между владельцами судна и администрацией Суэцкого канала. Владельцы судна Ever Given достигли соглашения с Суэцким каналом

В конце апреля владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в легитимности ареста груза и отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала по выплате компенсаций.

Суд Исмаилии отклонил апелляцию и продлил задержание судна, а также передал дело в суд первой инстанции. В итоге суд первой инстанции отложил вынесение решения три раза, чтобы дать сторонам возможность договориться в досудебном порядке.

Глава администрации канала Усама Рабиа заявил ранее, что расследование инцидента с контейнеровозом Ever Given доказало вину исключительно капитана. Администрация канала изначально требовала 916 миллионов долларов компенсации за ущерб в инциденте, репутационные потери, стоимость спасательных работ и другие расходы, затем сумма компенсации была снижена до 550 миллионов. Подробности соглашения об урегулировании конфликта, как и сумму компенсации, стороны пока не озвучили ввиду договоренности о конфиденциальности переговоров.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.