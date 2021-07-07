2021-07-07T17:42:39+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210707/834138248.html
Как пересмотр параметров инфляции повлияет на решение ЦБ по ставке
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Сегодня вечером ожидается публикация оценки уровня потребительской инфляции в России за первый летний месяц 2021 года. Как рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго... ПРАЙМ, 07.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сегодня вечером ожидается публикация оценки уровня потребительской инфляции в России за первый летний месяц 2021 года.
Как рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитала"Виталий Манжос", согласно предварительному прогнозуминистра экономического развития России Максима Решетникова темпы месячной инфляции в июне могут замедлиться до 0.65% против 0.74% в мае.
"Тем не менее, текущий уровень инфляции в годовом выражении по итогам июня все равно останется на относительно высоком уровне около 6.0%. Это существенно больше целевого уровня инфляции ЦБ РФ, величина которого составляет 4.0%", — отмечает эксперт.
В этой ситуации Банк России будет вынужден в очередной раз повысить уровень ключевой ставки по итогам планового июльского заседания Совета директоров, прогнозирует он.
Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла: в июле ЦБ будет рассматривать вопрос об увеличении ключевой ставки на 0.25-1.00%.
"Поскольку текущие темпы инфляции достаточно высоки, но пока не выглядят угрожающими, ключевая ставка с большой долей вероятности может быть повышена на 0.50-0.75%, до уровня 6.00-6.25%", — подытожил Манжос.