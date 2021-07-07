МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сегодня вечером ожидается публикация оценки уровня потребительской инфляции в России за первый летний месяц 2021 года. Названы главные страхи мировых центробанков

Как рассказал агентству "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитала"Виталий Манжос", согласно предварительному прогнозуминистра экономического развития России Максима Решетникова темпы месячной инфляции в июне могут замедлиться до 0.65% против 0.74% в мае.

"Тем не менее, текущий уровень инфляции в годовом выражении по итогам июня все равно останется на относительно высоком уровне около 6.0%. Это существенно больше целевого уровня инфляции ЦБ РФ, величина которого составляет 4.0%", — отмечает эксперт.

В этой ситуации Банк России будет вынужден в очередной раз повысить уровень ключевой ставки по итогам планового июльского заседания Совета директоров, прогнозирует он.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла: в июле ЦБ будет рассматривать вопрос об увеличении ключевой ставки на 0.25-1.00%.

"Поскольку текущие темпы инфляции достаточно высоки, но пока не выглядят угрожающими, ключевая ставка с большой долей вероятности может быть повышена на 0.50-0.75%, до уровня 6.00-6.25%", — подытожил Манжос.