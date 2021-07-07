МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в июне в месячном выражении составила 0,64% против 0,96% в мае текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 7,9% с 7,4% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата. Инфляция в России в июне ускорилась до максимума за пять лет

Продовольственные товары в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2020 года подорожали на 5,52%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в июне выросли на 0,4% к маю (по сравнению с июнем прошлого года — на 7,42%, к декабрю 2020 года — на 4,19%). Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 2,35% к маю, по сравнению с июнем 2020 года рост составил 11,16%, а по сравнению с декабрем — 15,74%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,68% (в годовом выражении — на 7,04%, к декабрю — на 3,97%). Цены на алкогольные напитки в июне повысились на 0,12% по сравнению с маем, к июню 2020 года они увеличились на 2,24%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 1,78%.