МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что в ближайшие десять лет необходимо радикально изменить отечественную экономику. Авторы законопроекта о винах объяснили понятие "российское шампанское"

В ходе выставки "Иннопром-2021" он отметил, что ведущими для экономики станут два процесса.

Чубайс отметил: ключевая роль будет у развития рынка водорода: оно открывает уникальные возможности перед Россией. Если не спешить, отметил он, у страны есть опасность проиграть конкурентам. В частности, Украине.

Он напомнил: у канцлера Германии Ангелы Меркель запланирована встреча с президентом США Джо Байденом. Главы двух стран обсудят инвестиции в украинский мегапроект по производству водорода. Планируется, что Киев будет в будущем экспортировать его в Европу.

Таким образом, особо отмечает Чубайс, либо Россия успеет освоить "фантастическую открывающуюся возможность" при помощи мобилизации бизнеса и промышленности. Либо нет.

Объем продаж в новой отрасли Чубайс оценивает более чем в 100 миллиардов долларов. Из них на продажи водорода придется около половины.

Эти изменения затронут все сферы экономики, от промышленности до науки, они повлекут за собой второй ключевой процесс: реструктуризацию 100% отраслей, хотя бы экспортных, подытожил он.