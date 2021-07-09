МИНСК, 9 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии в январе-июне составила 5,8%, сообщил в пятницу национальный статистический комитет республики (Белстат). Минск ввел ответные санкции в отношении Евросоюза

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2021 года по сравнению с маем 2021 года составил 100,7%, с декабрем 2020 года — 105,8%", — говорится в сообщении на сайте Белстата. При этом в июне текущего года по сравнению с июнем 2020 года потребительские цены выросли на 9,9%.

Цены на продовольственные товары, как следует из сообщения, выросли на 6% с начала года и на 0,5% за месяц, на непродовольственные — на 6,3% и 0,7%, на услуги — на 5,1% и 0,9% соответственно.

По данным статкомитета, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 100,7%, с декабрем 2020 года — 105,2%.

Как сообщал ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, ожидаемый уровень инфляции на 2021 год установлен на уровне не более 5%. Между тем 14 апреля Национальный банк (ЦБ) Белоруссии сообщил, что прогнозирует инфляцию в стране по итогам текущего года на уровне около 7%. Согласно официальной статистике, инфляция в республике по итогам 2020 года составила 7,4%.