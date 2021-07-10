МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Вызовы пандемии коронавируса породили новую тенденцию на российском рынке труда — соискатели и работодатели стали более требовательны друг к другу, пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные исследования кадрового агентства UTEAM.

Абсолютное большинство опрошенных работодателей (92%) заметили, что за последний год претенденты начали уделять больше времени изучению возможных вариантов трудоустройства и в целом стали менее "покладистыми". Соискатели также стали более решительны в своих зарплатных ожиданиях, вероятно, понимая, что работодатели испытывают кадровый голод — в первые месяцы пандемии ситуация была обратной.

В свою очередь, 59% работодателей заявили, что сами стали более строги при отборе кандидатов. Такой тренд эксперты связывают как с погоней за эффективностью на фоне коронакризиса, так и с ростом издержек контроля из-за массового перехода на "удаленку". Эксперт объяснил, что могут о вас узнать по чеку из магазина

Рост взаимных требований стал причиной кадрового дефицита у 69% опрошенных работодателей. Также причиной послужил возросший спрос на рабочую силу — за последнее полугодие было открыто в среднем на 70% больше новых вакансий, чем годом ранее.

Примечательно, что по данным рекрутинг-платформы hh.ru, избыточный спрос на работников не повлиял на динамику зарплат в стране. По итогам первого полугодия 2021 года рост зарплат, как и в прошлом году, оказался ниже уровня инфляции.