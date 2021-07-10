МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Открытие рынка земли и "зерновое проклятие" приведут к дальнейшему сокращению населения на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение политолога, директора украинского института глобальных стратегий Вадима Карасева, которое он высказал в эфире телеканала "Наш".

Он сказал, что в случае сохранения тренда, который был на Украине в последние годы, население страны будет уменьшаться, так как оно будет "просто не нужно". Кто обогреет Украину без российского газа

"Если мы деиндустриализируемся, то нам не нужны заводы большие, самолетостроение, авиастроение. Машиностроение уже почти загнулось, мы его довели до ручки, автомобилестроение мы уже убили окончательно. Значит уже не надо столько рабочей силы, не надо 40 миллионов", — подчеркнул Карасев.

Помимо этого, он отметил, что из-за реформы образования в стране сокращается количество вузов, в результате чего возникает недостаток специалистов.

"Дальше мы берем сельскохозяйственное производство, это же понятно, что закон о земле (об открытии рынка земли. — прим. ред.) — это не закон о животноводстве, это зерновое хозяйство. Зерновое проклятие Украины, что главное тут — зерно, и поставлять его на рынок", — заявил Карасев.

Как отметил политолог, этим будут заниматься крупные предприятия с развитыми технологиями и высокой автоматизацией, из-за чего граждане продолжат уезжать из страны. "Если такие тенденции будут продолжаться и дальше, и мы не получим людей с системным, глобальным пониманием того, что такое Украина и какое ее место в мире, оно конечно будет идти по тренду деградации, а нам нужен тренд модернизации", — резюмировал он.