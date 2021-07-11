МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Китай выразил решительный протест США и пообещал принять все необходимые меры для защиты своих законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в чёрный список. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространённое заявление министерства коммерции КНР. Китай ужесточает надзор за компаниями, имеющими листинг за рубежом

Напомним, что ранее минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян- Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает.

В заявлении министерства коммерции КНР говорится, что "США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого".

Торговое ведомство Китая потребовало США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами.

"Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.