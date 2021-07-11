МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ.  Китай выразил решительный протест США и пообещал принять все необходимые меры для защиты своих законных интересов в связи с внесением 23 китайских компаний в чёрный список. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространённое заявление министерства коммерции КНР.

Страны мира. Китай

Китай ужесточает надзор за компаниями, имеющими листинг за рубежом

Напомним, что ранее минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян- Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". США ранее обвинили КНР в геноциде уйгурского народа — титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает.

В заявлении министерства коммерции КНР говорится, что "США, обобщая концепцию национальной безопасности, злоупотребляя мерами экспортного контроля, игнорируя факты, вновь под предлогом прав человека включили 23 китайские организации в негативный список. Это необоснованное давление на китайские компании и серьезное нарушение международных экономических и торговых правил. Китай решительно выступает против этого".

Торговое ведомство Китая потребовало США "немедленно исправить свои ошибочные действия" и пригрозило ответными мерами.

"Мы примем необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", — говорится в заявлении.