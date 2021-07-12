КИЕВ, 12 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины, министр экономики Алексей Любченко обсудил с турецким министром торговли Мехметом Мушем соглашение о зоне свободной торговли, на следующей неделе украинская делегация посетит Турцию для продолжения работы над документом, сообщила пресс-служба украинского министерства экономики. Украине предрекают "зерновое проклятие"

"Согласование плана действий для ускорения работы над проектом соглашения о свободной торговли между Украиной и Турцией — такой была главная тема разговора первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Алексея Любченко с министром торговли Турецкой республики Мехметом Мушем 12 июля. Видеозвонок был проведен по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По словам Любченко, у украинской и турецкой сторон осталось несколько позиций, по которым они должны найти баланс в торговых отношениях.

"Стоит отметить, что во время переговоров с нашими турецкими коллегами мы пришли к конструктивным и прогрессивным решениям, которые позволят защитить внутренние рынки там, где это нужно, и создать соглашение, которое будет способствовать углублению торговых отношений и развития экономик наших стран", — приводит слова Любченко сайт министерства.

Отмечается, что на следующей неделе украинская делегация планирует посетить Турцию и продолжить работу над соглашением.

"Благодаря подписанию соглашения о свободной торговле торговый баланс между Украиной и Турцией может увеличиться вдвое — до 10 миллиардов долларов", — отметили в министерстве.