МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне вырос к маю на 32%, до 174,161 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. В США годовая инфляция ускорилась до максимума с 2008 года

Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 194 миллиарда долларов.

Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 864,074 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в июне упали в 1,8 раза в годовом выражении и составили 623,359 миллиарда долларов, а доходы поднялись в 1,9 раза, до 449,199 миллиарда.