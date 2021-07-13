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Дефицит бюджета США в июне вырос к маю на 32%
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Дефицит бюджета США в июне вырос к маю на 32%, до 174,161 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали,... ПРАЙМ, 13.07.2021
дефицит, сша, бюджет, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в июне вырос к маю на 32%, до 174,161 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 194 миллиарда долларов.
Годом ранее в июне в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 864,074 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в июне упали в 1,8 раза в годовом выражении и составили 623,359 миллиарда долларов, а доходы поднялись в 1,9 раза, до 449,199 миллиарда.