2021-07-14T14:56:06+03:00
2021-07-14T14:56:06+03:00
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2021
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Эксперты ждут роста налоговых выплат в российский бюджет
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Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в июле повысятся по сравнению с июнем на 4%, до 2,5 триллиона рублей, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. При этом... ПРАЙМ, 14.07.2021
бюджет, налоги, новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в июле повысятся по сравнению с июнем на 4%, до 2,5 триллиона рублей, оценили опрошенные РИА Новости эксперты.
При этом аналитики Промсвязьбанка ожидают выплаты в объеме 2,832 триллиона рублей, банка "Санкт-Петербург" – 2,22 триллиона рублей.
Налоговый период начнется 15 июля, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 750 миллиардов рублей – по оценке Промсвязьбанка и 730 миллиардов – по оценке банка "Санкт-Петербург".
Пик платежей, придется на 26-е число (25 июля выпадает на выходной): НДС, НДПИ и акцизы составят 750 миллиардов рублей, 632 миллиарда и 100 миллиардов – по оценке Промсвязьбанка. Банк "Санкт-Петербург" оценил этот пик в 490 миллиардов, 590 и 90 миллиардов, соответственно.
Как правило за два-три дня экспортёры активнее продают валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, считают эксперты.