МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Налоговые выплаты в российский бюджет и внебюджетные фонды в июле повысятся по сравнению с июнем на 4%, до 2,5 триллиона рублей, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. Глава минфина США поддержала идею глобального налога не ниже 15%

При этом аналитики Промсвязьбанка ожидают выплаты в объеме 2,832 триллиона рублей, банка "Санкт-Петербург" – 2,22 триллиона рублей.

Налоговый период начнется 15 июля, когда будут уплачиваться страховые выплаты: 750 миллиардов рублей – по оценке Промсвязьбанка и 730 миллиардов – по оценке банка "Санкт-Петербург".

Пик платежей, придется на 26-е число (25 июля выпадает на выходной): НДС, НДПИ и акцизы составят 750 миллиардов рублей, 632 миллиарда и 100 миллиардов – по оценке Промсвязьбанка. Банк "Санкт-Петербург" оценил этот пик в 490 миллиардов, 590 и 90 миллиардов, соответственно.

Как правило за два-три дня экспортёры активнее продают валюту для выплаты соответствующих налогов, что оказывает поддержку рублю, считают эксперты.