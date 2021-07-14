2021-07-14T22:52:05+03:00
2021-07-14T22:52:05+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20210714/834200895.html
Кабмин обсудит единовременную выплату ряду семей с детьми
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Правительство России обсудит на заседании в четверг единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании... ПРАЙМ, 14.07.2021
выплаты, дети, правительство, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство России обсудит на заседании в четверг единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше 6 лет, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть… вопросы… О выделении Минфину РФ в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Пенсионного фонда РФ на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ… являющимся одним из родителей… детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект направлен на финансовое обеспечение реализации указа президента России "О единовременной выплате семьям, имеющим детей".