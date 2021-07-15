МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций в РФ (представленных паевыми инвестфондами, ПИФ) по итогам второго квартала 2021 года вырос на 4,8%, до 10 триллионов рублей, согласно предварительным данным агентства "Эксперт РА". Путин продлил действие льготной ставки НДС для авиарейсов через Москву

"В совокупности с ростом фондового рынка и положительной переоценкой активов под управлением прирост объема рынка ДУ был обеспечен за счет сохраняющегося высокого интереса розничных инвесторов, а также активного привлечения управляющими компаниями средств в продукты для состоятельных клиентов, в частности в ЗПИФы (закрытие паевые инвестиционные фонды – ред.) для квалифицированных инвесторов", — говорится в исследовании.

По оценкам агентства "Эксперт РА", объем активов под управлением 15 крупнейших управляющих компаний (УК) достиг 8,8 триллиона рублей, увеличившись во втором квартале на 539 миллиардов рублей, или на 6,5%. Объем активов под управлением топ-5 УК вырос за квартал на 9,2% (+472 миллиарда рублей), до 5,6 триллиона рублей.

"При этом существенный рост активов под управлением группы УК "Регион" преимущественно был связан с перераспределением пенсионных средств крупного НПФ между управляющими компаниями", — добавляют исследователи. "Чистые" зоны откроются в ресторанах и центрах развлечений в Греции

Согласно данным агентства, пятерка лидеров выглядит следующим образом: компании бизнеса "Сбер Управление Активами" (более 1,4 триллиона рублей под управлением), компании бизнеса "ВТБ Капитал Управление Инвестициями" (более 1,36 триллиона рублей), группа "Регион" (более 1,157 триллиона рублей), "Газпромбанк — Управление активами" (более 842 миллиардов рублей) и компании бизнеса управления активами "Открытие)" (более 828 миллиардов рублей).