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Кудрин назвал причину развала Советского Союза
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Одной из основных причин развала Советского Союза (СССР) стало затягивание с проведением реформ, а также с перестройкой плановой экономики, об это заявил глава Счетной палаты... ПРАЙМ, 17.07.2021
новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Одной из основных причин развала Советского Союза (СССР) стало затягивание с проведением реформ, а также с перестройкой плановой экономики, об это заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в беседе с изданием "Коммерсант".
По словам Кудрина, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования.
"СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни", — обосновал свои размышления Кудрин.
Глава Счетной палаты отметил также, что нынешним властям РФ необходимо сделать из этого определенные выводы.