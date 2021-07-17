МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Одной из основных причин развала Советского Союза (СССР) стало затягивание с проведением реформ, а также с перестройкой плановой экономики, об это заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в беседе с изданием "Коммерсант".

По словам Кудрина, распад Советского Союза был обусловлен последним десятилетием его существования.

"СССР не готов был к реформированию своей экономики, которая теряла эффективность просто каждый год. И так называемый экономический застой 70-х — это был пролог к тому, что Советский Союз перестает быть интересен экономически, перестанет быть центром притяжения, роста уровня жизни", — обосновал свои размышления Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил также, что нынешним властям РФ необходимо сделать из этого определенные выводы.