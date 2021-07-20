МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило цели и основные направления зеленого финансирования в рамках готовящейся к запуску системы, которая позволит бизнесу привлекать средства на выгодных условиях при соответствии их проектов экологическим приоритетам, сообщила пресс-служба кабмина. В России разработают план по снижению выбросов парниковых газов

"В России готовится к запуску система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития. Распоряжение, определяющее цели и основные направления её функционирования, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться за счёт зеленых или адаптационных финансовых инструментов, а именно специальных облигаций или кредитов, с помощью которых бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях. "Фиксируется, что зелёные проекты должны соответствовать целям международных документов в области климата и устойчивого развития. К адаптационным проектам такие требования не предъявляются. Они, однако, не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии", — указывает кабмин.

Согласно распоряжению, приоритетами являются: сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды; снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и (или) предотвращение их влияния на окружающую среду; сокращение выбросов парниковых газов; энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов. Российский бизнес и эксперты раскритиковали меры ЕС по углеродным сборам

Документ также определяет основные направления зеленого финансирования: обращение с отходами; энергетика; строительство; промышленность; транспорт и промышленная техника; водоснабжение и водоотведение; природные ландшафты, реки, водоемы и биоразнообразие; сельское хозяйство; устойчивая инфраструктура. Именно в этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты, указывает кабмин.

"Принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора зелёных проектов и утверждён механизм их верификации", — рассчитывает правительство.