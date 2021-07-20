МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Завершилась восьмимесячная работа правительства по созданию "инициатив социально-экономического развития": 42 инициативы Белого дома на 2021-2024 годы представлены в понедельник, 19 июля, президенту. Программа инициатив стоимостью 504,8 миллиардов рублей федерального финансирования и 232 миллиардов рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — предлагаемый правительством Михаила Мишустина план достаточно быстрых, за три-четыре года, видимых изменений в положении дел в России в самых разных сферах — от среднего профессионального образования и развития медицинской науки до беспилотного судовождения и передовых инженерных школ. Подробнее об этом рассказал "Коммерсант".
На совещании у президента Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьеры представили результат одной из самых сложных программ по планированию последних лет. Работа над отбором инициатив (всего их 42, на старте процесса их было около 250) шла с 2020 года в "полузакрытом" режиме: Белый дом в Координационном центре правительства России, во властных кругах более известном как "бункер", провел чуть менее тысячи совещаний, основной задачей которых было обсуждение того, какие проекты развития правительство готово инициировать на период 2021-2024 годов помимо уже ведущейся работы по национальным целям развития, нацпроектов, госпрограмм и текущей работы исполнительной власти.
Главными критериями отбора инициатив было то, что они должны быть исполнимы в короткие сроки с видимым результатом (или по крайней мере с быстрым стартовым результатом), они должны быть значимыми и важными для общества, они должны соответствовать ранее полученным отзывам и запросам граждан в системах обратной связи, они не должны дублировать уже ведущуюся во власти работу, быть частью национальных целей развития.
"Коммерсант" отмечает, что 42 инициативы будут полностью вписываться в созданную и сейчас реформируемую правительством Мишустина систему стратегического планирования. Но сами по себе это публичные обязательства правительства обществу по достижению осязаемых целей госуправления в относительно короткий срок — кроме того, они призваны в этом качестве стать проектами, связующими и конкретизирующими в краткосрочном моменте планы по достижению национальных целей, нацпроекты, госпрограммы и отраслевые программы развития.
При этом Белый дом не меняет принципиально ни структуру бюджета (суммы в 150-180 миллиардов рублей в год, до 0,2% ВВП, на макропоказатели не влияют никак), ни налоги, ни практики, речь идет о том, что легко проверяемо по результату (инициативы устроены так, что они или исполняются, или нет) и имеет смысл и ценность для больших групп избирателей.
После долгого отбора через "сито" совещаний и бюджетных оценок осталось несколько крупных "блоков" инициатив:
- СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК: в нем десять проектов общей стоимостью 236,8 млрд руб. без инвестиций ФНБ. В их числе вице-премьер Татьяна Голикова выделяет проект "Пушкинская карта" (бесплатное посещение молодежью культурных учреждений, 17 млн участников), "Социальное казначейство" (слияние ПФР и ФСС в 2023 году, унификация системы страховых взносов, цифровизация всех систем господдержки) и "Профессионалитет" (новая система среднего профессионального образования), среди инициатив также поддержка креативных индустрий, меднауки и санитарного контроля, массового спорта и миграции.
- БЛОК "ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ РЫВОК": это в основном меры отраслевой поддержки (в том числе программа создания малых атомных реакторов, полигонов водородной энергетики, автономного судовождения, электромобилей, агронауки), впрочем, для рынков, видимо, более важны такие проекты под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова, как платформа университетского технологического предпринимательства и поддержка передовых инженерных школ. Этот блок стоит 130,5 миллиардов рублей и 118,7 миллиардов рублей инвестиций ФНБ.
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ (под кураторством вице-премьера Марата Хуснуллина): их семь, и среди них самая амбициозная — быстрая цифровизация геоданных в России в рамках "национальной системы пространственных данных". Помимо этого, планируется провести реинжиниринг правил промышленного строительства и стройки в целом, поддержать строительство частных домов и поддержать среднего размера инфраструктурные проекты в рамках "инфраструктурного меню". Этот блок стоит 42,4 миллиардов рублей федеральных расходов, 54,2 миллиардов рублей трат ФНБ и приращения госдолга в инфраструктурных облигациях на 150 млрд руб.
- ЭКОЛОГИЧЕКИЙ БЛОК инициатив, курируемых вице-премьером Викторией Абрамченко, стоит 73,1 миллиардов рублей и предполагает "генеральную уборку" в морских портах (затонувшие корабли), восстановление материальной базы государственной геологии, ресайклинговый проект по упаковке.
- БЛОК ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ вице-премьера Дмитрия Чернышенко: он стоит 17 миллиардов рублей госинвестиций и 60,8 миллиардов рублей вложений ФНБ. Это и обращенные к населению цифровые госуслуги, покрытие "космическим" (через спутник) доступом в интернет удаленных территорий.
- БЛОК "КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ/ГОСУДАРСИВО ДЛЯ ГРАЖДАН" (под кураторством вице-премьера Дмитрия Григоренко) — его оценили всего в 5 миллиардов рублей. "Повышение уровня доверия к власти" в этом случае — прямая цель для государства. Технически речь идет о создании системы HR для госслужбы, предварительном тестировании изменяющихся практик и мониторинге оказания государственных услуг, создании систем обратной связи.
https://1prime.ru/state_regulation/20210720/834250482.html