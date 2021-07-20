МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Завершилась восьмимесячная работа правительства по созданию "инициатив социально-экономического развития": 42 инициативы Белого дома на 2021-2024 годы представлены в понедельник, 19 июля, президенту. Программа инициатив стоимостью 504,8 миллиардов рублей федерального финансирования и 232 миллиардов рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) — предлагаемый правительством Михаила Мишустина план достаточно быстрых, за три-четыре года, видимых изменений в положении дел в России в самых разных сферах — от среднего профессионального образования и развития медицинской науки до беспилотного судовождения и передовых инженерных школ. Подробнее об этом рассказал "Коммерсант". В "Единой России" заявили о необходимости снижения цен на овощи в России

На совещании у президента Владимира Путина премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьеры представили результат одной из самых сложных программ по планированию последних лет. Работа над отбором инициатив (всего их 42, на старте процесса их было около 250) шла с 2020 года в "полузакрытом" режиме: Белый дом в Координационном центре правительства России, во властных кругах более известном как "бункер", провел чуть менее тысячи совещаний, основной задачей которых было обсуждение того, какие проекты развития правительство готово инициировать на период 2021-2024 годов помимо уже ведущейся работы по национальным целям развития, нацпроектов, госпрограмм и текущей работы исполнительной власти.

Главными критериями отбора инициатив было то, что они должны быть исполнимы в короткие сроки с видимым результатом (или по крайней мере с быстрым стартовым результатом), они должны быть значимыми и важными для общества, они должны соответствовать ранее полученным отзывам и запросам граждан в системах обратной связи, они не должны дублировать уже ведущуюся во власти работу, быть частью национальных целей развития.

"Коммерсант" отмечает, что 42 инициативы будут полностью вписываться в созданную и сейчас реформируемую правительством Мишустина систему стратегического планирования. Но сами по себе это публичные обязательства правительства обществу по достижению осязаемых целей госуправления в относительно короткий срок — кроме того, они призваны в этом качестве стать проектами, связующими и конкретизирующими в краткосрочном моменте планы по достижению национальных целей, нацпроекты, госпрограммы и отраслевые программы развития.

При этом Белый дом не меняет принципиально ни структуру бюджета (суммы в 150-180 миллиардов рублей в год, до 0,2% ВВП, на макропоказатели не влияют никак), ни налоги, ни практики, речь идет о том, что легко проверяемо по результату (инициативы устроены так, что они или исполняются, или нет) и имеет смысл и ценность для больших групп избирателей.

После долгого отбора через "сито" совещаний и бюджетных оценок осталось несколько крупных "блоков" инициатив: