МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российская лесопромышленная компания RFP Group, совладельцем которой является бизнесмен Роман Абрамович, отказалась от строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске Хабаровского края. Об этом сообщает сообщает РБК со ссылкой на главу компании Константина Лашкевича.

Он напомнил, что в Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР, "была идея самим построить завод там же". Стало известно, какие вакансии набирают популярность

"Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности) была бы близка к нулю", — сказал Лашкевич. Он уточнил, что инвестиции в строительство ЦБК оценивались в 1 миллиард долларов.

Топ-менеджер добавил, что "проще делать более скромные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12-17%, чем строить гигант, который будет убыточным и станет постоянно просить господдержки".