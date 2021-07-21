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https://1prime.ru/state_regulation/20210721/834256527.html
Компания Абрамовича не будет строить ЦБК на Дальнем Востоке
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Российская лесопромышленная компания RFP Group, совладельцем которой является бизнесмен Роман Абрамович, отказалась от строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске... ПРАЙМ, 21.07.2021
роман абрамович, строительство, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российская лесопромышленная компания RFP Group, совладельцем которой является бизнесмен Роман Абрамович, отказалась от строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Амурске Хабаровского края. Об этом сообщает сообщает РБК со ссылкой на главу компании Константина Лашкевича.
Он напомнил, что в Амурске раньше существовал ЦБК, но он закрылся после развала СССР, "была идея самим построить завод там же".
"Мы наняли иностранных консультантов, которые детально проработали этот проект, но даже при условии, что мы обеспечим завод сырьем, его IRR (внутренняя норма доходности) была бы близка к нулю", — сказал Лашкевич. Он уточнил, что инвестиции в строительство ЦБК оценивались в 1 миллиард долларов.
Топ-менеджер добавил, что "проще делать более скромные по инвестициям проекты по производству пеллет с рентабельностью на уровне 12-17%, чем строить гигант, который будет убыточным и станет постоянно просить господдержки".