2021-07-21T17:53:00+03:00
2021-07-21T17:58:48+03:00
2021-07-21T17:53:00+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210721/834262797.html
Назван объем дополнительных доходов бюджета от экспортных пошлин на зерно
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно на 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. ПРАЙМ, 21.07.2021
федеральный бюджет, зерно, экспортные пошлины, новости, экономика, сельское хозяйство
https://1prime.ru/images/83425/11/834251151.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83425/11/834251151.jpg
https://1prime.ru/images/83425/11/834251150.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83425/11/834251150.jpg
https://1prime.ru/images/83425/11/834251138.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83425/11/834251138.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Дополнительные доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на зерно на 9 июля составили 15,4 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.