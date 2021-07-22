МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Аналитики Альфа-банка проанализировали данные платежного баланса России за первое полугодие 2021 года, результаты подтверждают усиление инфляционных рисков.

"Ненефтяной экспорт превзошел ожидания, показав рост на 31% год к году, что мы связываем со скачком мировых цен на металлы и сельхозтовары. Импорт также подскочил на 28% год к году, в том числе на 42% год к году в втором квартале 2021 года, что в основном отражает рост цен, а не объемов", — подчеркивает главный экономист банка Наталья Орлова.

Данные по инфляции указывают на ее возврат к уровням прошлых лет

Единственный позитивный момент связан с тем, что конъюнктура высоких цен на сырьевых рынках позволила Минфину купить $10 миллиардов на валютном рынке в первом полугодии 2021 года с целью их дальнейшего размещения в ФНБ, считает Орлова.

"Эти сбережения теперь не инвестируются в долларовые активы и по этой причине не выиграют от текущего контекста сильного доллара", — добавила экономист.