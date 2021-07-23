МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году предлагают поднять на 6,4% — до 13 617 рублей в месяц, пишет "Российская газета". В Киеве назвали требования к Западу из-за "Северного потока-2"

Проект федерального закона, устанавливающего МРОТ на следующий год, в пятницу, 23 июля, рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия.

Такая сумма — 13 617 рублей — это 42% от медианной зарплаты в стране за 2020 год.

В отличие от средней зарплаты, медианная зарплата делит всех работников пополам. То есть, половина (50%) получает больше этой величины, а другая половина — меньше.

За 2020 год, по данным Росстата, медианная зарплата в Российской Федерации составила 32 422 рубля.

Отмечается, что соотношение минимального размера оплаты труда и медианной зарплаты в РФ пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Напомним, что на текущий 2021 год МРОТ был установлен в размере 12 792 рублей. Из этого следует, что минимальная зарплата должна вырасти на 825 рублей.

В соответствии с планами Минтруда, к 2025 году МРОТ в России должен превысить 16 тысяч рублей в месяц.

В России минимальный размер оплаты труда — это величина, меньше которой работодатели не могут платить зарплату сотрудникам, работающим на полную ставку.