МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Денежно-кредитная политика Банка России, который принял решение поднять ключевую ставку, не будет сдерживать устойчивые темпы экономического роста в стране, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина не исключила, что июльское повышение ставки последнее

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых.

"Мы ожидаем, что в следующем году инфляция замедлится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. При этом наша политика не будет сдерживать устойчивые темпы экономического роста", — заявила Набиуллина на пресс-конференции.