МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Восстановление мировой экономики после пандемии продолжается и довольно высокими темпами, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам. Путин призвал ФАС активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты

Глава государства в начале встречи отметил, что регулярно обсуждает с кабмином вопросы экономики.

"Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу, на более отдалённую. Нужно сверять часы – это совершенно очевидный факт – и координировать свою работу", — сказал он.

"Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причём довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", — предложил Путин.

Инфляция в РФ незначительна, но выходит за целевые ориентиры, важны выверенные шаги, сказал президент.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры", — сказал Путин.

По его словам, роль здесь играют разные факторы – и внутренние, и внешние.

"Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – ещё раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать", — заявил президент РФ.

Он предложил участникам совещания обсудить первоочередные задачи в этой сфере. Президент попросил министра финансов Антона Силуанова начать с доклада о результатах мероприятий по линии "Большой двадцатки", в которых тот принимал участие.

"Он мне уже об этом докладывал, но всё-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чём там говорилось применительно к ситуации в нашей стране", — заключил Путин.