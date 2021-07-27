БЕРЛИН, 27 июл — ПРАЙМ. Застрахованный ущерб от наводнения в ФРГ в середине июля оценен в размере от 4,5 до 5,5 миллиардов евро, сообщила в среду немецкая ассоциация страхователей GDV. Движение поездов между ФРГ и Чехией остановлено из-за наводнения

Ранее ущерб оценивался в 4-5 миллиардов евро, данная оценка касалась федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфальц, которые приняли основной удар стихии.

"Сейчас мы предполагаем, что застрахованные убытки составят от 4,5 до 5,5 миллиардов евро", — заявил генеральный директор GDV Йорг Асмуссен, его слова приводятся в сообщении пресс-службы ассоциации, поступившем в РИА Новости.

"Помимо ущерба в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, актуальная оценка теперь также включает данные из других пострадавших федеральных земель — Баварии и Саксонии", — указано в заявлении.