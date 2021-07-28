МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, идут успешно, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Путин запустил движение по второму Байкальскому тоннелю

"Теперь позвольте несколько слов о текущих, оперативных задачах: речь о восстановлении участков Транссибирской магистрали, разрушенных проливными дождями несколько дней назад. Мне руководитель РЖД (Олег Белозеров) уже докладывал, ситуация, здесь, как известно, сложилась напряженная, было нарушено железнодорожное сообщение с рядом регионов, затруднена доставка грузов, в том числе продовольственных товаров. Поручения ответственным ведомствам о проведении ремонтных работ даны, я знаю, что работы идут, работы идут успешно", — сказал Путин.

Глава государства попросил доложить о восстановлении поврежденных участков, и когда движение поездов вернется к привычному графику. "Подчеркну, это важно для экономики, для стабильного транспортного сообщения на всей территории нашей страны", — добавил Путин.

Мощные ливни на Дальнем Востоке подмыли Транссибирскую магистраль. В результате в Сретенском районе Забайкальского края рухнул железнодорожный мост. Движение поездов по аварийному участку Транссиба остановлено. Идут ремонтные работы.