МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Объем мировых пассажирских авиаперевозок в июне сократился на 60,1% к докризисному уровню (июню 2019 года) после майского снижения на 62,9%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

При этом по сравнению с июнем 2020 года, мировые пассажирские авиаперевозки выросли в минувшем месяце почти в 2 раза. "Пассажиров готовы к путешествиям, но ужесточение ограничений на международные поездки и рост числа заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах представляют риск для дальнейшего восстановления объемов авиаперевозок", — говорится в сообщении.

Объем международных пассажирских авиаперевозок в июне упал на 80,9% к июню 2019 года, внутренних — на 22,4%.

Согласно данным IATA, самое сильное падение к докризисному уровню было зафиксировано в странах Ближнего Востока (-77,7%) и Европы (-69,2%). Снижение в Африке составило 66,6%, в странах Латинской Америки – 50,2%, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) – 65,6%. Самое умеренное снижение наблюдалось в Северной Америке — на 36,2%.

В сообщении также отмечается, что показатель внутренних перевозок в России продолжил улучшаться — он на 33% выше докризисного уровня, несмотря на рост числа случаев COVID и новые ограничения в некоторых областях. Тем не менее, некоторые из самых популярных туристических направлений, таких как курорты Черного моря, недавно начали вводить правила, которые разрешают останавливаться в отелях только вакцинированным путешественникам, путешественникам с отрицательными ПЦР-тестами или подтвержденными тестами на антитела, что может повлиять на желание пассажиров путешествовать в ближайшие месяцы, говорится в релизе.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в июне вырос в 1,3 раза в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ сократился в 1,7 раза, внутренних — вырос в 2 раза.