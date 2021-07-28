МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Инфляция в России за неделю с 20 по 26 июля оказалась нулевой, с начала года потребительские цены выросли на 4,59%, сообщает Росстат.

"За период с 20 по 26 июля 2021 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала июля — 100,38%, с начала года — 104,59% (справочно: июль 2020 года — 100,35%, с начала года — 102,99%)", — говорится в сообщении.

В предыдущую неделю Росстат зафиксировал дефляцию, которая составила символические 0,01%.

Рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизтопливо — на 0,2%.

Тарифы на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг выросли на 0,1-0,3%. Росстат также отмечает, что цены на путевки в дома отдыха и пансионаты увеличились на 0,2%, а средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась на 5,3%, проживания в российских гостиницах — на 0,3-4,5%, в хостелах – на 0,4%.

Продолжили дорожать отслеживаемые Росстатом в еженедельном режиме стройматериалы: доски обрезные — на 1,6%, металлочерепица — на 0,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — – на 0,7%.