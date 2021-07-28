МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в РФ в мае замедлился до 3,3% в годовом выражении с 7,8% в апреле, говорится в оперативном докладе Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с апрелем 2021 года реальные зарплаты в РФ в мае снизились на 1,7%. За январь-май рост реальных зарплат составил 3% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2021 года составила 56 171 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%", — также указано в докладе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата снизилась — на 1%.