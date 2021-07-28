КИЕВ, 28 июл — ПРАЙМ. Средняя зарплата на Украине в июне этого года достигла 14,3 тысяч гривен (532 доллара – ред.), что является наивысшим показателем с декабря 2020 года, сообщается в отчете Государственной службы статистики в среду.

Правительство Украины ранее прогнозировало, что средняя зарплата в стране к 2022 году вырастет до 541,7 доллара. В начале мая премьер страны Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу нынешнего года средняя зарплата на Украине может достигнуть 520 долларов.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июне 2021 года составила 14 313 гривен (532 доллара – ред.), что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы в 6 тысяч гривен (223 доллара – ред.). По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6%, а за последние 12 месяцев — на 23,6%", — говорится в отчете, опубликованном на сайте госстата Украины.

Отмечается, что наивысший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве и составляет 20,4 тысячи гривен (759 долларов), а наименьший – в Кировоградской области и составляет 11,4 тысячи гривен (424 доллара).