МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Интернет-продажи крупных и средних предприятий торговли России в июне выросли в 1,2 раза в годовом выражении и на 2% по сравнению с маем текущего года, говорится в докладе Росстата.

"В июне 2021 года объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с маем 2021 года на 2% (в сопоставимых ценах), с июнем 2020 года — в 1,2 раза", — говорится в докладе.

Статистическое ведомство добавляет, что в результате доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций составила 6,2% против 5,6% в июне 2020 года. В мае текущего года этот показатель составлял 6,5%.

"Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" (их доля в общем объеме интернет-продаж превысила 44%)", — отмечается в документе. По данным Росстата, в структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (13,6%), обувь (5,9%), компьютеры (5,7%), бытовые электротовары (4,4%).

Оборот розничной торговли в России в июне увеличился на 10,9% в сопоставимых ценах по сравнению с июнем прошлого года, по сравнению с маем он вырос на 0,6%. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в июне повысился на 4,3% к июню прошлого года, оборот непродовольственной розницы — на 17,6%.