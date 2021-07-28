МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-июне 2021 года увеличилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне сельхозпроизводство выросло на 0,1%, говорится в докладе Росстата.

В мае текущего года показатель увеличился также на 0,1%. Объем производства сельхозпродукции в июне в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 400,8 миллиарда рублей, в январе-июне — 1,897 триллиона рублей. В 2020 году производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Минсельхоз опроверг заявления о росте цен на мясо и хлеб

На конец июня поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,9 миллиона голов, уменьшившись на 1,4% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 8 миллионов голов (на 1,3% меньше). Поголовье свиней выросло на 1,6% — до 27,3 миллиона, овец и коз — снизилось на 5,4%, до 23,5 миллиона, птицы — повысилось на 0,1%, до 564,1 миллиона.

На хозяйства населения приходилось 40,4% поголовья крупного рогатого скота, 9,5% свиней, 45,9% овец и коз (на конец июня 2020 года — 41%, 10,3% и 45% соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-июне в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,4% в годовом выражении — до 7,1 миллиона тонн (в живом весе), в июне — выросло на 1%, до 1,2 миллиона тонн.

Производство молока за шесть месяцев 2021 года в годовом выражении повысилось на 0,3% и составило 15,8 миллиона тонн, в июне — снизилось на 1%, до 3,3 миллиона тонн. Производство яиц в январе-июне уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 0,8% и составило 22,3 миллиарда штук, за июнь — выросло на 0,5%, до 4,1 миллиарда штук.

Экспорт российской продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 миллиардов долларов, сообщаил Минсельхоз.

"В 2021 году Россия продолжает планомерно увеличивать производство сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что позволяет не только обеспечивать внутренние потребности, но и наращивать экспортный потенциал. В первом полугодии наша страна поставила на внешние рынки продовольствия на сумму 15 миллиардов долларов — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные по странам ЕАЭС за январь-май 2021 года)", — говорится в сообщении.

Объем экспорта в физическом выражении составил 30 миллионов тонн, уточняет министерство.

Отмечается, что положительную динамику продемонстрировали все основные категории товаров. Так, поставки масложировой продукции выросли на 43% и составили 3,5 миллиарда долларов. Экспорт мяса увеличился на 26%, до 499 миллионов долларов, молочной продукции — на 25%, до 177 миллионов долларов, зерновых – на 19%, до 4,3 миллиарда долларов. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности выросли на 5% и достигли 2 миллиардов долларов. Также рост показали отгрузки рыбы и морепродуктов — на 2,7%, до 2,4 миллиарда долларов.

В общей сложности в первом полугодии отечественная продукция АПК поставлялась почти в 150 стран мира. Лидером стал Китай, выручка от поставок туда достигла 1,9 миллиарда долларов. На втором месте Турция, которая нарастила закупки на 15%, до 1,8 миллиарда долларов. Также в тройку основных покупателей входит Южная Корея, экспорт в эту страну составил 1,1 миллиарда долларов, что на 50% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении.