МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 2,04 миллиарда рублей на поддержку системообразующих предприятий, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство одобрило расширение ТОР в Приморье и ЕАО

"На льготные кредиты для системообразующих предприятий будет направлено ещё 2,04 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В марте на эти цели уже было выделено 3,9 миллиарда рублей. Теперь же общий объём финансирования этой меры поддержки за 2021 год достигнет 5,94 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году, его период составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года.

Уточняется, что ставка по такому льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых, а полученные средства компании могут тратить в том числе на зарплату сотрудников, аренду помещений и оборудования, закупку сырья.

"По итогам прошлого года объём льготного кредитования системообразующих компаний превысил 230 миллиардов рублей. Всего же в рамках этой программы было заключено более 300 кредитных договоров с крупнейшими компаниями страны, что позволило обеспечить их стабильную работу, сохранить трудовые коллективы и не допустить перебоев в выплате зарплат", — добавляется в сообщении.