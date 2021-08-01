МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" подала документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты ГД в воскресенье, сообщили в пресс-службе партии. Путин поздравил РЖД с профессиональным праздником

"Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов. Это данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета. Их рассмотрят в течение 10 дней",- говорится в сообщении.

Уточняется, что после регистрации списка кандидаты от "Единой России" в полном объеме получат все права и обязанности, которые установлены для зарегистрированных кандидатов.

Член ЦИК Евгений Шевченко подтвердил РИА Новости факт предоставления документов в ЦИК.

"Единая Россия" сегодня, 1 августа, представила в ЦИК России пакет документов на регистрацию федерального списка кандидатов", — сказал он.

Решение о регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированное решения об отказе в его регистрации ЦИК России должен принять не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов.