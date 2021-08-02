МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московский мэр Сергей Собянин в беседе с изданием РБК оценил влияние мигрантов на увеличение показателей инфляции. "Газпром" сократил закачку газа в крупные хранилища Европы

В частности, отметил мэр, отсутствие мигрантов частично влияет на увеличение инфляции.

При этом он подчеркнул, что бизнес города адаптируется к этой ситуации, а объемы работ не только не уменьшились, но и выросли.

Градоначальник объяснил это тем, что в прошлом 2020 году стройки практически на два месяца были закрыты. Также принимались решения о приостановке работ по благоустройству и ремонтам в мегаполисе. В это время строительные организации были вынуждены уволить многих сотрудников. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы "и все остальное тоже начало расти".

"Потому что когда заработная плата растет без увеличения производительности труда и выпуска конечного продукта, любой экономист скажет, к чему это приводит. Поэтому мы и видим усиление инфляции", — рассказал Собянин.