Пресс-секретарь Зеленского: резкого повышения цен на электричество на Украине не будет
КИЕВ, 3 авг — ПРАЙМ. Резкого повышения цен на электроэнергию на Украине не будет, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров на брифинге во вторник.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намеченное повышение коммунальных тарифов на Украине может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период правления президента Владимира Зеленского.
"Резкого повышения на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента…Сейчас правительство, НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) обрабатывают это решение, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию и цены", — заявил он.
По словам Никифорова, президент Украины внимательно следит за подготовкой отопительного сезона, попытки разбалансировать энергетическую систему страны получат жесткий ответ от государства.
"Президент и Совет национальной безопасности и обороны внимательно следят за ситуацией на энергетическом рынке, это в контексте отопительного сезона. Какие-либо попытки игроков в этой сфере разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должна работать стабильно и с учетом объективных потребностей, сохранять тарифы на справедливом уровне", — сказал Никифоров на брифинге.
Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что правительство сорвало подготовку к отопительному сезону.
https://1prime.ru/state_regulation/20210803/834367062.html