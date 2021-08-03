КИЕВ, 3 авг — ПРАЙМ. Резкого повышения цен на электроэнергию на Украине не будет, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров на брифинге во вторник.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что намеченное повышение коммунальных тарифов на Украине может стать самым сокрушительным ударом по доходам украинцев за весь период правления президента Владимира Зеленского. На Украине рассказали о запасах газа к отопительному сезону

"Резкого повышения на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция президента…Сейчас правительство, НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.) обрабатывают это решение, какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию и цены", — заявил он.

По словам Никифорова, президент Украины внимательно следит за подготовкой отопительного сезона, попытки разбалансировать энергетическую систему страны получат жесткий ответ от государства.

"Президент и Совет национальной безопасности и обороны внимательно следят за ситуацией на энергетическом рынке, это в контексте отопительного сезона. Какие-либо попытки игроков в этой сфере разбалансировать энергетику получат жесткий ответ от государства. Энергетика в Украине должна работать стабильно и с учетом объективных потребностей, сохранять тарифы на справедливом уровне", — сказал Никифоров на брифинге.

Ранее депутат фракции Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что правительство сорвало подготовку к отопительному сезону.