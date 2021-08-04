МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Претендующих на социальные выплаты от государства беременных женщин будет ждать проверка их финансового положения. Деньги предназначены будущим мамам, чья семья находится в сложном положении по уровню доходов. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Андрей Кигим. Новые выплаты, льготы и страховка авто. Что ждет россиян с 1 августа

Он подчеркнул, что "принцип нуждаемости требует, чтобы мы проверили информацию, касающуюся машины, квартиры, дохода, который должен быть ниже прожиточного минимума, для того чтобы заплатить".

Кигим рассказал, что каждая подавшая заявку беременная женщина получит индивидуальное сообщение на портале госуслуг. Там сформируют специальную систему о перечислении средств или о мотивированном отказе.

"Деньги будут потрачены правильно, целевым образом, и люди увидят отношение государства", — пообещал глава ПФР.

Напомним, что прием заявлений на выплаты пособий беременным женщинам начался 1 июля. Деньги предназначены для будущих мам в сложной финансовой ситуации, которые встали на учет в первые 12 недель беременности. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума в регионе.

Для получения пособий беременной женщиной будут учитываться доход в семье, наличие автомобиля и недвижимости.

ДОХОДЫ

Беременные женщины могут рассчитывать на получение пособия, если общий заработок в семье не превышает размера прожиточного минимума, установленного в регионе, на одного человека.

Дохода может не быть вовсе по объективным жизненным обстоятельствам. Под этот случай попадают беременные женщины из многодетных семей, которые не могут работать, чтобы смотреть за детьми. Это касается случаев, когда беременная женщина одинока или ухаживает за первым ребенком, пожилым человеком или инвалидом. Родители российских школьников начнут получать выплаты к 1 сентября

АВТОМОБИЛИ

В собственности семьи, где беременная мама претендует на получение пособия, может быть автомобиль старше пяти лет с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил. Многодетным семьям для пособия разрешается иметь два гаража и два автомобиля. Если же ничего из транспорта в собственности нет, то этот показатель учитываться при оценке не будет.

НЕДВИЖИМОСТЬ

По этому показателю учитывается только площадь жилого помещения. На одного человека в семье должно приходиться не более 24 квадратных метров, в частном доме — не более 40 квадратных метров. Земельные участки не должны превышать 25 соток в городских поселениях и одного гектара — в селах.

КАК ПОЛУЧАТЬ ПОСОБИЕ

Для того, чтобы оформить пособие, беременной женщине следует обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться порталом "Госуслуги", где выбрать раздел "Семья и дети". Затем нужно будет заполнить специальную анкету.

Выплаты начнут поступать на карту с момента постановки на учет. Деньги будут приходить на счет ежемесячно, включая месяц родов. Размер пособия составит около 6,3 тысячи рублей. Ожидается, что их смогут получить более 400 тысяч будущих мам.