МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на держателей акций, по итогам первого полугодия 2021 года составила 5,858 миллиарда долларов против убытка в 464 миллиона долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль компании на одну акцию составил 3,93 доллара против убытка в 0,39 доллара годом ранее. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода выросла по сравнению с предыдущим годом на 35% и составила 66,641 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании составила 2,836 миллиарда долларов против убытка в 758 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,9 доллара против убытка в 0,56 доллара. Выручка автогиганта по итогам отчетного периода выросла по сравнению с аналогичным показателем 2020 года в два раза и составила 34,2 миллиарда долларов. Аналитики ждали прибыль на акцию в 1,7 доллара, а выручку — 29,92 миллиарда долларов.

Продажи автомобилей компании в мире за первые шесть месяцев года составили 1,581 миллиона машин, что на 14% выше прошлогоднего показателя. За второй квартал продажи выросли до 760 тысячи машин, или в 1,8 раза раза в годовом выражении.

Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию в 2021 году составит 5,12-6,12 долларов, а чистая прибыль за год достигнет 7,7-9,2 миллиарда долларов.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).