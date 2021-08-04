МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с членами правительства, будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проведет 5 августа очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Будет рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития страны", — говорится в сообщении.

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