МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минфин не обсуждает и не рассматривает возможность введения налога на мясо в России, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что из-за климатических изменений может появиться налог на мясо для снижения выбросов углекислого газа.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", — сообщили в министерстве.