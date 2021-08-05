МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин позвал министра транспорта Виталия Савельева в Кремль, чтобы обсудить с ним подготовленные предложения по изменению законодательства.

Савельев на совещании у главы государства попросил поддержать инициативы по изменению федерального законодательства, которые позволят перевести в цифру 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте, что позволит ускорить скорость движения товаров. Также глава Минтранса рассказал о других планах по цифровизации.

"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами… Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал Путин.