МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг, в то время как инвесторы, обратив внимание на внутреннюю статистику, с оптимизмом оценили вероятность сохранения мягкой монетарной политики Федрезерва США на более длительный срок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,4% — до 34933,49 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 14830,3 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,34%, до 4417,8 пункта.

Ранее в четверг был опубликован ряд статданных по США. Так, дефицит торгового баланса США в июне вырос к маю на 4,8 миллиарда долларов, или на 6,7%, до 75,7 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали менее сильный рост показателя, до 73,9 миллиарда долларов.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось хуже ожиданий, на 14 тысяч, до 385 тысяч при прогнозе снижения до 384 тысяч. Аналитики полагают, что слабость рынка труда будет способствовать тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США воздержится от ужесточения своей политики.

"Безработица выше, чем до пандемии, и центральные банки считают, что на рынке труда еще есть неиспользованный потенциал. Когда дело доходит до этого, мы считаем, ужесточение монетарной политики будет относительно постепенным… и акции, вероятно, смогут это принять", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Кэролайн Симмонс (Caroline Simmons).

В пятницу, 6 августа, минтруда США опубликует данные по безработице в стране в июле. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 5,7% с 5,9% в июне. Безработица в США в апреле 2020 года на фоне коронавируса подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.