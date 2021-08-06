МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа составили 601,003 миллиарда долларов против 591,745 миллиарда на 1 июля, сообщил Банк России.

Таким образом, за июль резервы выросли на 9,258 миллиарда долларов, или на 1,6%.

Стоимость монетарного золота в резервах в июле увеличилась на 4,434 миллиарда долларов, или на 3,4%, и на 1 августа составила 134,874 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в июле выросла до 22,4% с 22,04% в июне.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 28 мая 2021 года — 605,9 миллиарда долларов.