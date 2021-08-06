МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen с 9 по 20 августа приостановит производство автомобилей на площадке Горьковского автозавода в связи с корпоративным отпуском, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Запланированный корпоративный отпуск на производственной площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде продлится с 9 по 20 августа 2021 года", — сообщили в компании.

Сборка автомобилей группы Volkswagen ведется на ГАЗе по контракту, заключенному с "Группой ГАЗ" в 2011 году. Сейчас там производится лифтбек Skoda Octavia, а также кроссоверы Skoda Kodiaq, Karoq и Volkswagen Taos.