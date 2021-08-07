МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. МИД Франции заявил, что вердикт по делу инвестиционного фонда Baring Vostok подтвердил наличие "глубоких вопросов" относительно качества делового климата в России. Юристы оценили приговор в отношении инвестора Калви

"Мы ознакомились с вердиктом, оглашенным в Москве в отношении Филиппа Дельпаля, Майкла Калви, а также их российских коллег в рамках дела Baring Vostok. Их процесс вызвал глубокие вопросы относительно качества делового климата, а этот вердикт подтвердил их", — говорится в заявлении официального представителя МИД.

Министерство назвало гражданина Франции Дельпаля "известной и уважаемой фигурой" во французском и российском деловом сообществе. Отмечается, что МИД находится в контакте с семьей и адвокатами Дельпаля и продолжит с большим вниманием следить за его делом.

В пятницу Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель фонда американец Майкл Калви получил пять с половиной лет условно, Дельпаль – четыре с половиной года условно. Суд также снял арест с имущества Калви.

На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Всем вменялась растрата в особо крупном размере и грозили максимально десять лет колонии. Никто из них вину не признал. Калви позже примет решение по обжалованию приговора

По версии следствия, банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group – они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда – то есть больше, чем даже было заявлено. Кроме того, по словам Калви, банк получил за ценные бумаги дивиденды и права акционеров.

Процесс привлек большое внимание за рубежом. В начале июня посол Евросоюза в России Маркус Эдерер в беседе с РИА Новости выражал надежду, что российская судебная система "найдет положительное решение, и это дело останется в прошлом".

Сам Калви говорил, что его уголовное преследование сильно повлияло на инвестиционный климат в России. "Все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России", — отмечал он. По его словам, бизнес-сообщество "чувствовало, что, если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека".