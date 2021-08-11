СОФЬИНО (Московская область), 11 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай овощей и картофеля в России в текущем году превысит уровни прошлого года, что позволит снизить стоимость "борщевого набора" продуктов к концу лета, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

"Мы сейчас движемся достаточно неплохо по уборке. У нас активная фаза уборки началась, в этом году мы планируем получить больше овощей, больше картофеля, чем в прошлом году. Прошлый год был тяжелый с точки зрения овощей, в этом году мы видим хорошие перспективы", — сказала Лут журналистам в рамках посещения распределительного центра торговой сети "Перекресток" (входит в X5 Group).

"Поэтому, безусловно, задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости "борщевого набора", "борщевой корзины" — она будет достигнута", — добавила замминистра. Кроме того, по ее словам, Минсельхоз подготовит предложения о развитии мер поддержки по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции.

По данным Росстата, урожай картофеля в России в 2020 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 6,811 миллиона тонн, сократившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Урожай овощей открытого грунта в данных категориях хозяйств снизился на 0,9% и составил 5,43 миллиона тонн.

В начале августа первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что министерство ожидает урожая овощей в 2021 году в организованном секторе производства в пределах 5,6 миллиона тонн. В свою очередь сбор картофеля в 2021 году может достичь 7,2 миллиона тонн.